Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Unfall im Kreisverkehr - Zeugensuche

FreiburgFreiburg (ots)

Zur Klärung des genauen Unfallherganges werden Zeugen zu einem Unfall gesucht, welcher sich am Donnerstag, 19.11.2020, gegen 11.30 Uhr, im Kreisverkehr in der Freiburger Straße ereignet hat. Hier stieß eine in den Kreisverkehr einfahrende Mercedes-Fahrerin mit einem Toyota-Fahrer zusammen, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Der Sachschaden liegt bei etwa 5000 Euro. Aufgrund abweichender Schilderungen der Beteiligten sucht der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, nun Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell