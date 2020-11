Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mutwillige Sachbeschädigung am Bahnhof Neustadt

FreiburgFreiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt]

Am 20.11.2020 gegen 03:50 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einer Bierflasche, eine Fensterscheibe des Bahnhofgebäudes in Neustadt. Der Täter warf die Flasche gegen die Scheibe, so dass diese beschädigt wurde und ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

