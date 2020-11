Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Fußgängerin angefahren - Verursacher flüchtet

Umkirch: Am Mittwoch, 18.11.2020 gegen 13:00 Uhr, wurde eine 31-jährige Frau beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs in der Waltershofer Straße von einem Pkw erfasst. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer streifte die Frau mit seinem Transporter und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen. Das Kfz-Kennzeichen des Pkw konnte in Erfahrung gebracht werden. Die Polizei Breisach ermittelt.

