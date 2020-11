POL-FR: Vogtsburg - Einbruch in Clubheim

Polizeipräsidium Freiburg

Vogtsburg - Burkheim: Unbekannte Täterschaft schlug im Zeitraum von Dienstag, 17.11.2020 ca. 11:00 Uhr bis Mittwoch, 18.11.2020 ca. 14:30 Uhr die Fensterscheibe an einem Clubheim ein und gelangte somit in das Innere des Gebäudes. Dort ließ sich die Täterschaft nieder. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 600,00 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, bitte mit dem Polizeirevier in Breisach am Rhein - Telefonnummer 07667/9117-0 in Verbindung setzen.

