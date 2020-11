Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg- St. Georgen: Frau wird vom Fahrrad gestoßen und in das Gesicht geschlagen- Zeugen gesucht

Freiburg

Zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 57-Jährigen kam es am Mittwoch, 18.11.2020, gegen 20:35 Uhr in der Basler Straße im Stadtteil St. Georgen. Nach bisherigem Ermittlungsstand schlug ein bislang unbekannter Radfahrer der Frau mit der Hand in das Gesicht, als diese mit dem Fahrrad an ihm vorbeifuhr. Die Geschädigte überquerte zu diesem Zeitpunkt die dortige Ampel in Richtung Tankstelle. Im Anschluss packte er die Frau, schlug erneut zu und stieß sie von ihrem Fahrrad in die Böschung. Als eine Zeugin hinzukam flüchtete der Täter mit seinem Fahrrad in Richtung Haslach / St. Georgen. Inwieweit die Frau durch den Vorfall verletzt wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, unbekanntes Alter, graumeliertes Haar und er trug eine Art Blaumann.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten St. Georgen (0761/ 12017140) oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Freiburg-Süd (0761/ 882- 4421) zu melden.

