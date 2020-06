Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Elmshorn - Feuerzeug weggenommen; Streit endet im Polizeigewahrsam

Elmshorn

Gestern Abend erschien ein junger Mann auf der "Wache" der Bundespolizei am Elmshorner Bahnhof. Der 20-Jährige gab an, dass er bestohlen wurde. Ein Mann hatte ihm sein Feuerzeug weggenommen. Ebenfalls war es zu einer Beleidigung/Bedrohung gekommen.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnten die Bundespolizisten mit Unterstützung von zwei Streifen des Polizeireviers Elmshorn den Tatverdächtigen am Bahnhof feststellen. Nach Identitätsfeststellung, es handelte sich um einen 19-Jährigen, händigte dieser das Feuerzeug wieder aus. Er muss jedoch mit Anzeigen wegen Diebstahl und Beleidigung rechnen.

Nur kurze Zeit später der nächste Einsatz: Es war zu einer Streitigkeit gekommen, in dessen Verlauf ein 56-Jähriger unvermittelt einem 55-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug und ihn in den "Schwitzkasten" nahm. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen.

Einem 26-Jährigen wurde durch die Bundespolizisten ein Platzverweis für den Bahnhof erteilt, da er fortlaufend Reisende bepöbelte und provozierte.

