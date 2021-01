Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Niederkirchen bei Deidesheim) Teures Wendemanöver

Niederkirchen (bei Deidesheim) (ots)

Durch eine Funkstreife der Polizei Haßloch konnte in Niederkirchen (bei Deidesheim), Forster Straße, im Rahmen der Streife ein Pkw mit Warnblinklicht auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn festgestellt werden. Der 20-jährige Fahrer war beim Wenden mit seinem Fahrzeug im aufgeweichten Grünstreifen eingesunken. Beim Versuch sich frei zu fahren grub er sich tief in den Morast ein, so dass der Pkw komplett aufsetzte. Zudem wurde bei dem Manöver die Kupplung beschädigt, worauf das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Der PKW musste letztendlich auf eigene Veranlassung des Verursachers abgeschleppt werden.

