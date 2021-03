Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Plieningen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (16.03.2021) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Die Beamten durchsuchten gegen 07.00 Uhr die Wohnung des Mannes und fanden unter anderem über drei Kilogramm Marihuana, verschreibungspflichtige Tabletten, Ampullen mit Testosteron und LSD-Trips. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten 5.500 Euro mutmaßliches Dealergeld und weitere Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Der tatverdächtige Deutsche wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

