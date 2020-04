Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: Veröffentlichung des Verkehrssicherheitsberichtes für die Stadt Flensburg

Ein Dokument

Flensburg (ots)

Die Polizeidirektion Flensburg veröffentlicht den Verkehrssicherheitsbericht 2019 für die Stadt Flensburg.

Der Bericht gibt einen Überblick über die Verkehrsunfallentwicklung, informiert über unterschiedliche Verkehrsbeteiligungen, trifft Aussagen über die Hauptunfallursachen und gibt einen Ausblick über die Ausrichtung der Verkehrssicherheitsarbeit der Polizeidirektion Flensburg.

Im abgelaufenen Jahr 2019 ist in der Stadt Flensburg im Vergleich zum Vorjahr erneut ein leichter Anstieg der Unfallzahlen insgesamt um 3,1 % festzustellen. Die Zahl stieg von 3.100 auf 3.204. Die Anzahl der Unfälle mit Personenschaden (VU P) ist von 358 auf 363 Verkehrsunfälle im Jahr 2019 nur minimal angestiegen. Der Anteil der Verkehrsunfälle mit Verletzten am Gesamtgeschehen beläuft sich in Flensburg daher fast unverändert auf ca. 11,3 %. Hingegen ist die Zahl der aufnahmepflichtigen Verkehrsunfälle insgesamt von 515 auf 501 zurückgegangen. Das ist eine Abnahme von 2,7 %. Neben den Verkehrsunfällen mit Personenschaden zählen zu dieser Gruppe Verkehrsunfälle, die bedeutende Ordnungswidrigkeiten bzw. Straftaten als Ursache haben. Mit 84,4 % (2.703) der Unfälle sind nach wie vor die aufnahmefreien Unfälle der Kategorie S3 am häufigsten erfasst worden.

Die Verkehrsüberwachung ist und bleibt einer der Schwerpunkte polizeilicher Tätigkeiten. Nach wie vor sind die Geschwindigkeitsüberwachung, die Verfolgung von Trunkenheits-/Drogenfahrten sowie Kontrolle von Verstößen gegen die Anschnallpflicht Schwerpunkte der Verkehrsüberwachung. Wie im Vorjahr war auch das Thema "Ablenkung" ein Tätigkeitsfeld. So führten die Polizeidirektionen neben den täglichen Überwachungstätigkeiten in Schleswig-Holstein wiederum themenorientierte Schwerpunkteinsätze durch. Im Jahr 2019 wurden in Flensburg 567 Handy- sowie 178 Gurt-Verstöße geahndet. Aber auch weniger sicherheitsrelevante Verkehrsordnungswidrigkeiten, wie z. B. Halt- und Parkverstöße, stehen im Fokus der polizeilichen Tätigkeiten und werden geahndet.

