Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl von Altmetall

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Stadt Titisee-Neustadt;]

Gleich zwei Mal wurde ein Sanitärbetrieb in der Gewerbestraße von unbekannten Personen aufgesucht, welche vom dortigen Betriebsgelände, das gelagertes Altmetall entwendeten.

Am Dienstag den 26.01.2021, gegen 15:27 Uhr fuhren zwei bislang unbekannte Männer mit einem weißen Lieferwagen auf das Gelände einer Sanitärfirma. Danach entwendeten die Täter Altmetall aus einem Container und luden dieses in das Transportfahrzeug ein. Im Anschluss entfernten sich die Männer mit dem Transporter in unbekannte Richtung.

Am Donnerstag den 28.01.2021, gegen 10:36 Uhr, entwendeten drei männliche Personen unter Zuhilfenahme eines mitgebrachten Radladers, einen alten Heizkessel vom Firmengelände.

Bei beiden Diebstählen wurden die Täter von einer Überwachungskamera gefilmt.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen niederen, dreistelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalles, sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 zu melden.

