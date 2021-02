Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Auto macht sich selbstständig

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Hinterzarten;]

Am 30.01.2021, gegen 09:54 Uhr, stellte ein 39-jähriger Fahrzeuglenker seinen Pkw auf einem Parkplatz in der Freiburger Straße ab, ohne ihn gegen ein Wegrollen entsprechend zu sichern. Das Fahrzeug machte sich nach einiger Zeit auf der leicht abschüssigen Straße selbstständig und prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten Lieferwagen. An den Fahrzeugen entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Beim Versuch, das rollende Fahrzeug zu stoppen, verletze sich der Fahrzeuglenker leicht und wurde durch das hinzugezogene DRK zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

