Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiaten mutmaßlichen Ladendieb vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (16.03.2021) einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, dem vorgeworfen wird, Waren in einem Kaufhaus an der Aldinger Straße gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Ein 55 Jahre alter Detektiv sprach den Tatverdächtigen gegen 17.10 Uhr an, nachdem dieser offenbar mehrere Packungen Beruhigungsmittel eingesteckt und ohne zu bezahlen den Kassenbereich passiert hatte. Der 22-Jährige stieß den Detektiv weg und flüchtete. Mit Hilfe mehrerer Passanten gelang es dem Detektiv, den Tatverdächtigen auf dem Gelände einer Tankstelle festzuhalten und den alarmierten Polizeibeamten zu übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

