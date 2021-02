Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Ladung verloren - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr am Freitagabend zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt, jedoch vor 21:30 Uhr, die Ebnater Steige und verlor dabei eine größere Anzahl an Fliesen. Ein Lastkraftwagen fuhr gegen 21:30 Uhr über die Fliesen, wodurch ein Reifen beschädigt wurde. Hinweise zum Verlierer der Ladung nimmt das Polizeirevier in Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen-Waldhausen: Versuchter Einbruch in Friseurgeschäft

Bislang unbekannte Täterschaft versuchte im Zeitraum von Mittwoch, 10:00 Uhr, bis Freitag, 12:00 Uhr, in ein Friseurgeschäft in Waldhausen, in der Deutschordenstraße, einzubrechen. Beim Versuch die Eingangstüre aufzuhebeln, wurde sie vermutlich gestört und entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier in Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Iggingen: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Lenker eines Fords die Landstraße 1157 von Iggingen in Richtung der Bundesstraße 29. Beim Einfahren auf die Kreisstraße 3267 an der Auffahrt zur B29 misachtete dieser die Vorfahrt eines 63-Jährigen mit seinem VW. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 63-Jährige leicht verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 46 000 Euro entstand.

