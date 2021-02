Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Motorsägen entwendet, Betäubungsmittelfund

Aalen (ots)

Gaildorf: Motorsägen entwendet

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen drangen Diebe in eine Lagerhalle in der Kohlenstraße ein. Dort entwendeten sie acht Motorsägen sowie weitere Arbeitsgeräte. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07971 95090 zu melden.

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Heilbronn - Zweigstelle Schwäbisch Hall und des Polizeipräsidiums Aalen zu Betäubungsmittelfund in Rosengarten

Am 17.02.2021 wurden in Rosengarten bei einer Wohnungsdurchsuchung 500 Gramm Amphetamin gefunden und beschlagnahmt, nachdem sich im Rahmen von Ermittlungen der Rauschgiftermittlungsgruppe Crailsheim der Verdacht ergab, dass ein 37-jähriger Mann aus Rosengarten eine entsprechende Menge an Betäubungsmitteln über das Darknet bestellt hat. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen, der gegen ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassene Haftbefehl wurde nach gestriger Vorführung bei einem Haftrichter des Amtsgerichts Schwäbisch Hall außer Vollzug gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell