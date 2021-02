Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Wallhausen: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 34-jähriger VW-Fahrer war am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr auf der L2247 aus Michelbach in Richtung Schönbronn unterwegs. In einer Linkskurve kam der Fahrer des VW aufgrund der Witterungsverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der Leitplanke und anschließend mit einem Baum. Der VW überschlug sich und kam an einem Baum zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 13 000 Euro.

Kirchberg: Wildunfall

Am Donnerstagabend gegen 18:30 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer auf der L1040 von Gaggstat in Richtung Oberwinden. Dabei erfasste er ein Reh, welches die Fahrbahn kreuzte. Das Fahrzeug wurde dadurch stark beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell