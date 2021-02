Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung an PKW - Farbschmierereien

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung an PKW

An einem PKW Audi, welcher zwischen dem 10.02. und dem 12.02.2021 in der Spessartstraße geparkt war, wurde der vordere linken Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Am Donnerstag wurde festgestellt, dass in der Bismarckstraße ein Garagentor und ein Gartenzaun mit Farbe beschmiert wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580.

