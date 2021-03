Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-jährige belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, bei dem am Dienstag (16.03.2021) an der Bushaltestelle Rohr-Mitte sowie in einem Bus der Linie 82 eine 18-Jährige von einem unbekannten Mann belästigt worden ist. Die junge Frau stand gegen 11.55 Uhr an der Bushaltestelle Rohr-Mitte, als der Unbekannte ihr mehrfach nahekam und sie berührte. Der Mann folgte ihr auch, als sie hin- und herging. Im Bus suchte er ebenfalls penetrant ihre Nähe obwohl sie lautstark bekundete, er solle sie in Ruhe lassen und zudem eine unbekannte Frau auch ihren Unmut über dessen Verhalten äußerte. Nachdem sie an der Haltestelle Thingstraße ausgestiegen war und nach Hause rannte, folgte ihr der Unbekannte. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten erfolglos nach dem Mann. Er soll etwa 30 Jahr alt und auffallend schmal und klein sein. Er hatte helle Haut sowie einen rötlichen Dreitagebart und trug einen rosafarbenen Jogginganzug sowie eine schwarze Jacke mit Kapuze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 mit dem Polizeirevier 4 Balinger Straße in Verbindung zu setzen.

