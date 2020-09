Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Tatverdächtiger nach Tankstellenraub festgenommen

Recklinghausen (ots)

Nachdem am frühen Mittwochmorgen eine Tankstelle in Bottrop überfallen worden ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 19-Jährige aus Schermbeck soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Der junge Mann wird verdächtigt, am Mittwoch, gegen 2.15 Uhr, eine Tankstelle auf der Bottroper Straße überfallen zu haben. Nachdem er die Kassiererin angegriffen hatte, nahm er Bargeld aus der Kasse und flüchtete dann mit einem Kastenwagen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

