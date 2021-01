Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autofahrer und Zeugen gesucht

Fußgänger touchiert

VredenVreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 64-jähriger Fußgänger am Montag in Vreden erlitten. Nach Schilderung des Fußgängers aus Vreden war er gegen 15.20 Uhr im verkehrsberuhigten Bereich der Wüllener Straße unterwegs, als ein Autofahrer an ihm vorbeigefahren sei. Der Spiegel habe seinen Unterarm berührt, gab der Vredener an. Die Polizei bittet den Autofahrer und Zeugen Kontakt zum Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

