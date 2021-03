Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Schlägereien drei Tatverdächtige ermittelt und festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt/Reutlingen (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (18.03.2021) drei Tatverdächtige im Alter von 20, 20 und 21 Jahren festgenommen und deren Wohnungen durchsucht. Den beiden 20-Jährigen wird vorgeworfen, am 20.02.2021, gegen 00.10 Uhr, in der Naststraße und kurze Zeit später in der Düsseldorfer Straße zwei 30 und 36 Jahre alte Männer geschlagen und schwer verletzt zu haben. Zudem stehen die beiden im Verdacht, mit dem 21 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen am 27.02.2021, gegen 02.25 Uhr, in der Straße Am Römerkastell einen 24 Jahre alten Mann und eine 21 Jahre alte Frau, die dem Mann offenbar zu Hilfe eilte, niedergeschlagen und schwer verletzt zu haben. Ermittlungen führten auf die Spur der Tatverdächtigen. Die Ermittler beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial, das nun ausgewertet werden muss. Die beiden 20 und 21 Jahre alten deutschen Tatverdächtigen sowie der 20 Jahre alte Türke wurden am Donnerstag mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

