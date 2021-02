Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit Straßenverkehrsgefährdung

Gifhorn (ots)

Am Sonntag kam es gegen 14:45 Uhr im Bereich des Schillerplatzes zu einem Verkehrsunfall. In diesem Zusammenhang wird zusätzlich in Richtung einer Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Nach derzeitigem Stand befuhr ein schwarzer Golf VII mit vermutlich drei Personen besetzt den Schillerplatz in Richtung Allerstraße. Der VW Golf GTI hatte ein Hannoveraner Kennzeichen. In Höhe der Bushaltestelle kam das Fahrzeug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und rutschte über den rechten Fahrbahnrand in den dortigen Grünstreifen. Zum Glück wurden beim Unfall keine Personen verletzt. Fahrer und Beifahrer wurden vor Ort angetroffen. Zur Ermittlung von Fahrtroute, Geschwindigkeit und des genauen Unfallhergangs werden Augenzeugen gebeten sich bei der Polizeiinspektion Gifhorn (Tel.: 05371/ 980-0)zu melden.

