POL-GF: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Sprakensehl (ots)

Am Sonnabend den 27.02.21 kam es gegen 19:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 4 zwischen der Kreuzung "Großer Kain" und Sprakensehl. Ein 33-jähriger Pkw-Führer befuhr die B 4 in nördliche Richtung. Dabei übersah er aus bislang ungeklärter Ursache einen langsam vor ihm fahrenden Traktor mit Gülleanhänger. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Anhänger. Anschließend geriet der Pkw in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Pkw einer 58-jährigen Fahrzeugführerin aus Braunschweig zusammen. Die Braunschweiger Fahrerin trug lebensgefährliche Verletzungen davon. Der Unfallverursache wurde schwer verletzt. Der Traktorfahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Bergungsarbeiten wurde die B 4 bis 22 Uhr voll gesperrt.

