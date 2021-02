Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht in Leiferde gesucht

Leiferde (ots)

Leiferde

19.02.2021 -20.02.2021

In der Zeit von Freitag, 19.02.2021, 16:00 Uhr, bis Samstag, 20.02.2021, 09:00 Uhr, kam es in Leiferde, in der Straße Sonnenwinkel, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Innerhalb des o. a. Zeitraumes wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug, mglw. mit Anhänger, ein parkend abgestellter PKW VW Golf touchiert und nicht unerheblich beschädigt.

Wer kann Hinweise zum schadenverursachenden Fahrzeug/Fahrzeugführer machen?

Die Polizei Meinersen, Telefon 05372-97850, bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell