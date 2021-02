Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei stoppt Temposünder

Meine (ots)

Meine, Bundesstraße 4

19.02.2021

Mehrere Autofahrer waren am Freitagabend vergangener Woche auf der Bundesstraße 4 nördlich von Meine deutlich zu schnell unterwegs. Beamte des örtlichen Polizeikommissariats hatten sich mit der Lasermesspistole in der Tempo-70-Zone zwischen dem Bahnübergang und dem Ortseingang von Meine postiert. In der Zeit von 22 Uhr bis 23.30 Uhr ertappten sie insgesamt sechs Autofahrer, die dort mit mehr als 90 km/h in Richtung Braunschweig unterwegs waren.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 58-jähriger aus Westerbeck, der mit seinem Pkw mit Tempo 134 (nach Abzug aller Toleranzen) an der Messstelle vorbeiraste. Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro plus Verwaltungsgebühr, zwei Punkte in Flensburg sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

