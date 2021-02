Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Suche nach vermisster Frau, Einsatz von Polizeihubschrauber und Rettunhshundestaffel

Steinhorst (ots)

Zu einem intensiven Sucheinsatz kam es in den frühen Morgenstunden am Samstag, 13.02.21, rund um die Ortschaft Steinhorst. Nach den überaus glaubhaften Angaben eines 72jährigen sei seine Frau kurz vor Mitternacht noch einmal vor die Tür gegangen, um eine Zigarette zu rauchen. Als diese nicht wieder in das Haus zurückkehrte machte er sich zunächst selbst vergebens auf die Suche und meldete sich gegen 04:00 Uhr bei der Polizei. Aufgrund der nächtlichen Temperaturen von um die -20 Grad° sowie der Krankheitsgeschichte musste von einer lebensbedrohlichen Lage für die 69jährige Ehefrau ausgegangen werden. Bei der Suche nach der Frau wurden neben 5 Funkstreifenwagen der Polizeihubschrauber sowie 4 Rettungshundestaffeln mit 11 Hunden und einer Drohne eingesetzt. Am späten Vormittag konnte der Aufenthaltsort der Frau in einer Klinik im Kreis Uelzen ermittelt werden. Dorthin hatte der Ehemann sie persönlich am Donnerstag begleitet. Die Ermittlungen zum genauen Umstand, wie es zu diesem Missverständnis kommen konnte, dauern noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell