Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht in Wahrenholz

Wahrenholz (ots)

Wahrenholz, Hauptstraße

10.02.2021

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 14 Uhr und 14.20 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Wahrenholz ein silberfarbener BMW Mini Cooper durch einen zur Zeit unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Der Mini weist am hinteren rechten Seitenteil eine horizontal verlaufende Kratzspur auf. Der Sachschaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesendorf, Telefon 05376/976560.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell