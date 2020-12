Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung zwischen Radfahrer und Spaziergänger - Polizei sucht Zeugen

GüterslohGütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Freitagnachmittag (18.12., 15.55 Uhr) wurde die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Radfahrer und einem Spaziergänger auf dem Hermannsweg informiert.

Ein 52-jähriger Mann aus Werther nutzte den Hermannsweg zu einem Spaziergang mit seinem Hund, zwischen dem Parkplatz Ascheloh und dem Parkplatz Bergfrieden. Hier kam es zu einem Kontakt mit einem bislang unbekannten Mountainbike-Fahrer. Die beiden Männer gerieten zunächst in einen Disput. Unvermittelt schlug der Radfahrer den 52-Jährigen hierbei. In der Folge kam es zu einem Handgemenge bei dem darüber hinaus die Brille sowie das Mobiltelefon des 52-Jährigen beschädigt wurden. Anschließend flüchtete der Mountainbike-Fahrer in unbekannte Richtung. Der Spaziergänger wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der unbekannte Mountainbike-Fahrer konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 30 - 40 Jahre alt und ca. 1,85 - 1,90 Meter groß. Der Mann hatte eine kräftige, sportliche Statur und war bekleidet mit einer neongrünen Jacke und einem blauen Fahrradhelm.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum, am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Mountainbike-Fahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

