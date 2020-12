Polizei Gütersloh

POL-GT: Taxi-Fahrer mit Pfefferspray verletzt - Polizei sucht Zeugen

GüterslohGütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - In der Nacht zu Samstag (19.12., 01.20 Uhr) wurde die Polizei über eine gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines Taxi-Fahrers im Bereich der Einmündung Kreisstraße/ Talstraße informiert.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge bestiegen zwei weibliche, jugendliche Fahrgäste das Taxi zuvor am Bahnhof in Steinhagen. Die Fahrt ging daraufhin in den Haller Ortsteil Künsebeck und endete im Einmündungsbereich der Kreis- und Talstraße. Während eine unbekannte Mitfahrerin das Taxi verließ, setzte die Zweite unvermittelt ein Pfefferspray gegen den 45-jährigen Fahrer ein, welcher hierdurch leicht verletzt wurde. Die beiden Täterinnen flüchteten anschließend in Richtung Brackweder Straße.

Die beiden weiblichen Jugendlichen konnten wie folgt beschrieben werden: Beide waren ca. 16 - 17 Jahre alt und zwischen 1,60 - 1,70 Meter groß. Beide sprachen akzentfreies Deutsch und waren bekleidet mit dunklen Jacken, mit Fellkapuzen. Zudem trugen beide Mädchen dunkle Hosen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum, am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf die beiden beschriebenen Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

