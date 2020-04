Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Capelle, Senden-Ottmarsbocholt/ Drei Diebstähle aus Pkw, davon ein Versuch

Coesfeld (ots)

Jeweils durch Einschlagen einer Seitenscheibe versuchten Unbekannte am Karfreitag (10.04.), Diebstähle aus Autos zu begehen. Zweimal waren sie dabei erfolgreich. Zwischen 14 Uhr und 15 Uhr war auf einem Wandererparkplatz im Altefelds Holz in Capelle der Seat eines 39-jährigen Dortmunders Ziel der Täter. Hier erbeuteten sie eine Smartwatch, einen Rucksack sowie ein Paar Wanderschuhe. Keine Beute machten die Autoknacker zwischen 15 Uhr und 15.10 Uhr auf dem Wandererparkplatz in der Kreuzbauerschaft in Ottmarsbocholt in dem BMW einer 51-jährigen Frau aus Münster. Die Handtasche mit Bargeld und Papieren einer 47-jährigen Frau aus Ankum erbeuteten die Täter zwischen 17 Uhr und 18.45 Uhr aus ihrem in der Schloßstraße in Nordkirchen geparkten Nissan. Die Polizei in Lüdinghausen prüft Tatzusammenhänge und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

