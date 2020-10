Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß im Einmündungsbereich

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Am Donnerstag, den 29.10.20, gegen 12:20 Uhr, befuhr eine Frau aus Alsfeld mit einem BMW X1 die Bürgermeister-Haas-Straße in Fahrtrichtung Altenburger Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 23 Jahre alter Autofahrer aus Alsfeld mit seinem roten BMW die Altenburger Straße aus Richtung Alsfeld kommend in Richtung Altenburg. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen missachtete die Alsfelderin den vorfahrtsberechtigten BMW des jungen Mannes und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Gefertigt: Polizeistation Alsfeld

