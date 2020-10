POL-OH: Verkehrsunfälle

Polizeipräsidium Osthessen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld - Am Dienstag (27.10.), um 12:55 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Sternerstraße in absteigender Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 4 beschädigte das Fahrzeug beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten roten Mercedes CLA200 einer 49-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Es entstand Schaden in Höhe von circa 650 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld - Am Donnerstagmorgen, um 09 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann aus Lodz in Polen mit seinem Lkw die Klausstraße in Fahrtrichtung "An der Obergeis". In der Klausstraße auf Höhe der Hausnummer 24 touchierte der Lkw-Fahrer mit seiner rechten Fahrzeugseite die Dachrinne des rechtsseitig befindlichen Geschäftsgebäudes. Nachdem der 46-jährige Mann kurz angehalten hatte ohne auszusteigen, setze er seine Fahrt nach rechts in die Straße "An der Obergeis" fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Geschäftsgebäude entstand ein Schaden in Höhe von circa 150 Euro. Weitere Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unfall beim Überholvorgang mit erheblichem Schaden

Heringen - Am Donnerstag, um 11:50 Uhr, befuhren ein 80-jähriger Mann aus Heringen mit seinem BMW und ein 26-jähriger Mann aus Kassel mit einem Lkw die Landstraße 3255 aus Friedewald kommend in Richtung Herfa. Direkt vor dem BMW fuhr ein sehr langsam fahrendes Lkw-Gespann. Der 80-jährige BMW-Fahrer hatte bereits mehrmals versucht den Lkw zu überholen, indem er zur Fahrbahnmitte fuhr, um sich zu vergewissern, ob ein Überholmanöver möglich wäre. Kurz vor der Ortseinfahrt nach Herfa auf einer langgezogenen Gerade setze der 26-jährige Mann aus Kassel mit seinem Lkw zum überholen an. Als der Lkw-Fahrer auf Höhe des BMW fuhr, zog dieser plötzlich ebenfalls nach links, um seinerseits zu überholen und übersah dabei den neben ihm fahrenden Lkw. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit Personenschaden

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (29.10.), um 16:41 Uhr, stand eine 59-jährige Frau aus Bebra am Kassenhäuschen am Parkplatz Markt und wartete bis sie an der Reihe war, um ein Ticket zu ziehen. Zu dieser Zeit fuhr eine 70-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem schwarzen Mitsubishi Space Star der wartenden Frau von hinten leicht in die Beine. Die Unfallverursacherin hielt kurz an, sagte es täte ihr Leid und fuhr danach weiter, ohne sich um die Geschädigte zu kümmern und ihre Personalien zu hinterlassen. Die Geschädigte notierte sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin. Bei dem Unfall erlitt die 59-jährige Frau aus Bebra leichte Prellungen. Hinweise zum Unfall bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Heringen - Am Freitag (23.10.), gegen 23:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug rückwärts gegen den Gartenzaun eines 79-jährigen Mannes in der Melanchthonstraße 1. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Höhe des Schadens ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld - Am Donnerstag, gegen 18:20 Uhr, parkte eine 57-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren roten Mitsubishi Space Star in der ersten Parkreihe gegenüber dem Haupteingang des Geschäftes Woolworth. Laut Zeugin parkte ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem orangefarbenen VW Passat rückwärts aus und stieß gegen den geparkten Mitsubishi der 57-jährigen Frau. Daraufhin wurde der unbekannte Unfallverursacher durch die Zeugin, eine 54-jährige Frau aus Heringen, angesprochen, den Schaden zu regulieren. Die Zeugin ging nun ins Geschäft und der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

