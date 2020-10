Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gaststätte; Fahrrad gestohlen

Hersfeld-RotenburgHersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Gaststätte

Alheim - Unbekannte drangen im Ortsteil Baumbach zwischen Mittwochabend (28.10) Und Donnerstagmittag (29.10.) gewaltsam in eine Gaststätte in der Niederellenbacher Straße ein. Sie rissen die äußeren und inneren Bewegungsmelder der Gaststätte ab und durchsuchten sie. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Bad Hersfeld - Unbekannte stahlen am Mittwochabend (28.10.) ein E-Bike der Marke Elops. Das Rad stand in der Straße "An der Untergeis". Der Wert des Diebesguts beträgt circa 1.600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

