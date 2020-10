Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schuhe geklaut; Fernseher und Lautsprecher gestohlen

VogelsbergVogelsberg (ots)

Schuhe geklaut

Schlitz - Unbekannte versuchten zwischen Mittwochnachmittag (28.10.) und Donnerstagvormittag (29.10.) vergeblich in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Grund" einzubrechen. Sie gaben schließlich auf, stahlen aber ein paar Damenstiefeletten, die vor der Wohnung standen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 100 Euro. Der Wert des Diebesguts circa 60 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fernseher und Lautsprecher gestohlen

Alsfeld - Unbekannte verschafften sich am Mittwoch (28.10.), zwischen 15 und 18 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der New-Mill-Straße und stahlen einen Fernseher und eine Musikbox der Marke JBL. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 50 Euro; der Wert des Diebesguts circa 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

