Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Badeunfall im Rhein bei Worms-Rheindürkheim (Nachtrag)

Worms (ots)

Der 23-jährige Mann, der am Abend des 18.07.2020 bei einem Badeunfall am Rheinufer bei Worms-Rheindürkheim verunglückt war, ist am frühen Morgen des 19.07.2020 seinen Verletzungen erlegen.

