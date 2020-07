Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Fahrradstreife kontrolliert

Worms (ots)

Auch auf zwei Rädern ist die Wormser Polizei in der Innenstadt unterwegs. Die Kollegen der Fahrradstreife führten unter anderem am gestrigen Nachmittag Kontrollen rückseitig des Synagogengartens, in Verlängerung der Sporergasse durch. Hier klagten Anwohner mehrfach über Belästigungen durch Jugendliche, die durch lautes Gegröle und Knallkörperzündungen aber auch durch Müllhinterlassenschaften unangenehm auffielen. Mehrere Jugendliche wurden hier gestern des Platzes verwiesen, nachdem sie zuvor ihren Müll eingesammelt und entsorgt hatten.

