Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handtaschenraub auf dem Schwarzen Weg

Hamm-Mitte (ots)

Opfer eines Handtaschenraubes wurde am Montag, 19. Oktober, eine 21-jährige Frau auf dem Schwarzen Weg. Die Fußgängerin war gegen 16.30 Uhr mit einem Kinderwagen in Richtung Alleestraße unterwegs, als sich von hinten eine Radfahrerin näherte. Als die 21-Jährige Platz machen wollte, näherte sich zeitgleich ein weiterer Radfahrer auf der anderen Seite und riß der Fußgängerin die Handtasche von ihrer Schulter. Anschließend flüchtete das Duo in unbekannte Richtung. Die beiden Tatverdächtigen sahen ungepflegt aus, trugen eine Base-Cap und nutzten alte Fahrräder, die durch mögliche Defekte lautere Geräusche verursachten. Zeugenhinweise zu der Tat oder den beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hei)

