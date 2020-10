Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrer nach Alleinunfall schwer verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte am Montag, 19. Oktober, ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer auf dem Radweg der Römerstraße. Der Mann aus Hamm war gegen 7.30 Uhr in südliche Richtung unterwegs, als er kurz vor der Radbodbrücke mit seinem Zweirad zu Fall kam. Hierbei verletzte er sich schwer und kam in ein Hammer Krankenhaus, in dem er stationär verblieb.(hei)

