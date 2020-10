Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Hersfeld/RotenburgHersfeld/Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Nentershausen - Am 28.10.20, gegen 17.30 Uhr stieß ein Nentershäuser Pkw-Fahrer mit seinem Opel-Kombi beim Rangieren in der Straße Tannenberg mit dem Fahrzeugheck gegen die Fahrerseite eines ordnungsgemäß geparkten Pkw Subaru aus Nentershausen. Schaden circa 1.800 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugen konnte das Kennzeichen abgelesen werden, somit konnte der Fahrer durch die Polizei ermittelt werden. Da der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall

Bebra - Am 29.10.20, gegen 12 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer aus Bebra mit seinem Skoda die Bahnhofstraße parallel zum Bahnhof aus Richtung Hersfelder Straße kommend in Richtung "Biber-Kreisel". Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Gerstungen befuhr mit seinem Daimler die Bahnhofstraße aus Richtung Nürnberger Straße kommend. An der Einmündung Bahnhofstraße/Bahnhofstraße missachtete er das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren" und das Zeichen "vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts" und bog nach links in die Bahnhofstraße Richtung "Biber-Kreisel" ab. Hierbei übersah der Gerstunger den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer aus Bebra. Es kam zum Zusammenstoß. Gesamtschaden circa 4.000 Euro.

(PST Rotenburg a. d. Fulda, Schmitz, VAe)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell