Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Einbruch in Bank - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 04.10.2020, sind Unbekannte in eine Bankfiliale in Unterlauchringen eingebrochen. Kurz nach 23:30 Uhr drangen mindestens zwei maskierte und dunkel bekleidete Täter in die Geschäftsstelle in der Schulstraße ein. Hierzu hebelten sie mit mitgeführten Werkzeugen ein ebenerdiges Fenster an der Gebäudeseite, die Richtung Tiengen zeigt, auf. Büsche verdecken dort die Sicht auf das angegangene Fenster. In der Bank versuchten die Einbrecher, in den extra gesicherten Raum vorzudringen, von dem aus die Geldautomaten bestückt werden. Aus unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Die Ermittlungsgruppe Einbruch bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise unter der Telefonnummer 07741 8316-0.

