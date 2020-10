Polizeipräsidium Freiburg

Neuenburg: Falschfahrer auf der Autobahn - Unfall mit Sachschaden - Zeugensuche

Am Dienstag, 06.10.2020, gegen Mitternacht, wurde durch mehrere Autofahrer ein Falschfahrer auf der A5 gemeldet. Dieser war auf der falschen Seite der Autobahn von Efringen-Kirchen in Richtung Freiburg unterwegs. Gegen 00.09 Uhr soll er in Höhe der Tank- und Rastanlage Bad Bellingen gefahren sein.

In Höhe des Parkplatzes "Streitkopf" wendete das Fahrzeug und fuhr wieder in Richtung Süden davon. Zuvor war es mit einem entgegenkommenden Renault zu einem Streifvorgang gekommen, wodurch glücklicherweise nur leichter Sachschaden entstanden war. Bei dem falsch fahrenden Fahrzeug soll es sich um eine dunkle Limousine gehandelt haben.

Die Autobahnpolizei Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, sucht Zeugen, welche weitere Angaben zu dem unbekannten Auto machen können und/oder möglicherweise auch gefährdet wurden.

