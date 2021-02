Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallflucht in Gifhorn

Gifhorn (ots)

Gifhorn, Rotstraße/Goethestraße 29.01.2021

Am vergangenen Freitag kam es zwischen 6 Uhr und 6.20 Uhr zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der 19-jährige Radfahrer querte die Goethestraße auf der Rotstraße in Richtung Uhlandweg, wobei er die Vorfahrt eines PKW missachtete, der hier in Richtung Allerstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der 19-jährige stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.

Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Gifhorn, Telefon 05371/9800.

