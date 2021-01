Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: überschlagener Pkw

Wesendorf (ots)

Am Samstag, 30.01.2021, gegen 06:00 Uhr, geht bei der Polizei die Unfallmeldung zu einem überschlagenen Pkw, auf der Bundesstraße 4, Gemarkung Wesendorf, Höhe Hammersteinsiedlung ein. Vor Ort wird durch die Beamten festgestellt, dass ein Pkw Peugeot, im Seitenraum neben der Fahrbahn auf dem Dach liegt. Der Fahrzeugführer, ein 31 jähriger Gr. Oesinger, hatte sich bereits selbstständig aus dem Auto befreien können und war leicht verletzt. Vermutl. auf Grund unangepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab als er Richtung Süden unterwegs war. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell