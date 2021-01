Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Meinersen (ots)

Am Freitag, 29.01.2021, gegen 17:55 Uhr, wird der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 214, nördlich von Ohof gemeldet. Am Einsatzort stellen die Beamten des Polizeikommissariat Meinersen fest, dass ein Pkw Opel im Graben liegt, ein VW Passat mit Anhänger, stark beschädigt auf der Straße steht. Ermittlungen ergaben, dass der VW Passat, mit seinem Anhänger, auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet. Der Passat prallte in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem Opel Insignia zusammen, welcher von einer fünfköpfigen Familie aus Celle, drei Erwachsene im Alter zwischen 21 und 36 Jahre sowie zwei Kinder, drei und ein Jahr alt, genutzt wird. Die Beifahrerin sowie die beiden Kinder wurden durch den Unfall verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der 58 jährige Fahrzeugführer des VW Passat ( ebenfalls aus dem LK Celle stammend ) blieb unverletzt, sein 65 jähriger männlicher Beifahrer zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. An beiden Pkw entstanden Sachschäden. Die aufnehmenden Beamten gehen von Totalschäden in einer Höhe von ca. 8000 Euro aus. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Unfallaufnahme fiel den Beamte auf, dass der VW Passat, bei der schneebedeckten Fahrbahn, lediglich mit Sommerreifen bestückt war. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden vom Polizeikommissariat Meinersen geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell