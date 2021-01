Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall unter erheblicher Alkoholbeeinflussung

Gifhorn (ots)

Am Freitag, 29.01.2021, ca. 23:00 Uhr, teilt ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei in Gifhorn mit, dass ein vor ihm fahrender VW Golf, sehr zügig und unsicher geführt werde. Ihm sei auf der Bundesstraße 188 im Bereich Neuhaus aufgefallen, dass der Golf in den Seitenraum abgekommen sei und seine Fahrt Richtung Gifhorn fortsetzte. Es seien hier vermutl. Leitpfosten beschädigt worden.

Die Beamten konnten den Golf schließlich in Gifhorn OT Gamsen anhalten. Am Steuer saß ein 44 jähriger Gifhorner. Den Beamten schlug umgehend eine starke Alkoholfahne entgegen. Der Fahrzeugführer leugnete zunächst Alkohol getrunken zu haben. Einen freiwilligen Alkoholtest führt er durch, wobei die Beamten nach Ermittlung des Alkoholwert von 4,39 Promille, erschüttert waren. Der Mann gab an, dass er nach der Arbeit, gemeinsam mit Arbeitskollegen getrunken habe. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

