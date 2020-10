Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Pkw Brand gesucht

Ratzeburg (ots)

26. Oktober 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.10.2020 - Geesthacht

Heute, in den frühen Morgenstunden ist es in Geesthacht, in der Elbuferstraße, auf dem Sandparkplatz beim Pumpspeicherwerk, zum Brand eines Fahrzeuges gekommen.

Nach derzeitigem Stand erfolgte die Alarmierung der Einsatzkräfte um 01:45 Uhr. Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte der PKW bereits in voller Ausdehnung.

Durch die Feuerwehr Geesthacht wurde der Brand des Fahrzeuges gelöscht.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Die Ermittler suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf die Brandentstehung geben können. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 04152/8003-0 an die Beamten in Geesthacht.

