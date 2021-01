Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Transporter-Fahrer flüchtet nach Unfall

Preußisch Oldendorf (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 21. Januar, bitten die Ermittler um Zeugenhinweise zum Fahrer eines dunkelgelben Transporters.

Dieser hatte sich gegen 16.50 Uhr auf dem Parkplatz des Getränkehauses "Die Getränkekönner" an der Berliner Straße (B 65) befunden und war mit dem Lieferwagen rückwärts aus einer Stellfläche zurückgesetzt. Dabei touchierte das Fahrzeug das Heck eines Fords. Dessen Fahrer (49) hatte zu diesem Zeitpunkt in seinem Auto auf einen freien Parkplatz gewartet. Daraufhin stieg der Ford-Fahrer aus, um den Schaden zu betrachten. Dies nutzte der Unbekannte, um plötzlich in Richtung der Parkplatzausfahrt zu steuern und nach links in westlicher Richtung davonzufahren.

Gegenüber den Beamten konnte der Geschädigte angeben, dass es sich bei dem verwendeten Fahrzeug um einen dunkelgelben Kastenwagen ohne hintere Scheiben gehandelt habe. Den männlichen Fahrer beschrieb der 49-Jährige als etwa 40-50 Jahre alt, dunkelhaarig und mit Brille. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter (05741) 2770.

