Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Brandeinsatz

Ummern (ots)

Zu einem Brandeinsatz wurde die Polizei am Samstag, 30.01.2021, gegen 18:45 Uhr, alarmiert. In einer Wohnung einer Doppelhaushälfte, im Moordamm in Ummern, sei es zu einem Brand gekommen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte ist das Feuer bereits abgelöscht. Es befinden sich am Ort die 70 jährige Hausbewohnerin sowie ihr 60 jähriger Lebensgefährte. Beide werden durch Rettungskräfte erstversorgt, da sich beide offenbar Rauchgasintoxikationen zugezogen haben. Ferner habe die 70 jährige schwere Brandverletzungen an Armen und Beinen. Ermittlungen ergaben, dass es offenbar beim Befüllen eines Kamins mittels Brennstoff, zu einer Verpuffung gekommen sein dürfte. Das Feuer sei anschließend durch die Bewohner eigenständig abgelöscht worden. Die beiden verletzten wurden in Krankenhäuser verlegt. Die Feuerwehren aus Ummern / Pollhöfen / Wesendorf und Groß Oesingen waren neben Notarzt und Rettungswagen sowie der Polizei aus Gifhorn eingesetzt.

