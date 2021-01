Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ttunkenheitsfahrten

Gifhorn (ots)

Zivilen Streifenwagen wurden am Freitag 29.01.2021, gegen 23:00 Uhr, auf Fahrzeuge aufmerksam welche auf dem schneebedeckten Schützenplatz in Gamsen, sogenannte " Donuts " fuhren. Die Beamten kontrollierten den in Gifhorn wohnenden, 23 jährigen Fahrer eines BMW. Den Beamten fiel auf, dass dieser offenbar Alkohol getrunken hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille. Da der Mann den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen konnte leiteten diese ebenfalls ein Strafverfahren bezüglich Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann ein.

Ein zweiter Pkw wurde ebenfalls am o.g. Ort festgestellt. Auch dieser männliche 25 jährige Gifhorner Fahrzeugführer, schien unter Alkoholeinfluss zu stehen. Hier ergab eine Messung 0,6 Promille. Gegen diesen Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrikeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell