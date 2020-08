Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.08.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Versuch einer Automatensprengung

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Dienstag versucht einen Zigarettenautomaten in Eppingen-Riechen zu sprengen. Mit einer Lunte beabsichtigte der Täter wohl gegen 4 Uhr das, aus einer Gasflasche in den Automaten in der Hans-Wiessner-Straße eingeleitete Propangas zu entzünden. Der Automat am Bahnhof Eppingen-Richen hielt dem Versuch stand, wurde dabei jedoch beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen konnten in einiger Entfernung eine dunkel gekleidete männliche Person erkennen, die in Richtung Gemmingen davonrannte. Wer hat in der Nacht auf Dienstag in der Nähe des Bahnhofs in Richen etwas Verdächtiges gesehen hat oder kann Hinweise auf die unbekannte Person geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefonnummer 07131 104 4444, zu melden.

Bad Rappenau: Einbruch in Autohandel

Vermutlich über ein Fenster gelangten Unbekannte in der Nacht auf Dienstag in das Firmengebäude eines Autohändlers in Bad Rappenau. Die Täter gelangten zwischen 20.30 Uhr am Montag und 10 Uhr am Dienstag in das Geschäft auf der "Automeile" in der Riemenstraße. In der Firma versuchten die Einbrecher mittels brachialer Gewalt und mitgebrachtem Werkzeug den Tresor zu knacken. Sie scheiterten allerdings an dem Safe. Wer hat in der Nacht auf Dienstag etwas Verdächtiges im Bereich um die Automeile gesehen? Ist jemandem eine Person aufgefallen die Werkzeug dabei hatte? Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Rappenau, Telefonnummer 07264 95900, zu melden.

Heilbronn: Mit knapp 0,8 Promille einen Unfall gebaut

Vermutlich die falsche Ampel hat ein 54-Jähriger am Dienstagnachmittag in Heilbronn beachtet. Der Mann war mit seinem Mercedes auf der Neckarsulmer Straße in Richtung Heilbronner Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung zur Binswanger Straße wollte er links abbiegen und hielt zunächst an der für ihn "Rot" zeigenden Ampel an. Als der Geradausverkehr "Grün" bekam, nahm der Mercedes-Lenker offensichtlich an, dass die Ampel auch für ihn galt und bog ab. Der Mercedes kollidierte mit dem entgegenkommenden VW eines 64-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden der 64-Jährige und seine 62-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab 0,78 Promille. Der 54-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Einbruch in Aufbaugilde

In der Nacht auf Sonntag haben vier Personen mit einem dunklen Kleinwagen und einem Anhänger offensichtlich versucht Fahrräder vom Gelände der Aufbaugilde in Heilbronn zu stehlen. Eine Zeugin beobachtete, wie die Personen gegen 1.30 Uhr das Hoftor des Geländes in der Happelstraße öffneten und mit dem Fahrzeug zu den dort abgestellten Fahrrädern fuhren. Aus dem Auto stiegen drei Personen und machten sich mit einem Werkzeug an der Kette eines Fahrrads zu schaffen. Als die Zeugin die Personen ansprach, flüchteten diese von der Örtlichkeit. Wer hat in der Nacht auf Sonntag einen dunklen Kleinwagen mit Heilbronner Kennzeichen und Anhänger gesehen? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Nordheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

In der Nacht auf Mittwoch hat eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen in Nordheim am Mittwoch abgestellten BMW beschädigt und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der BMW war zwischen 17.15 Uhr am Dienstag und 6.30 Uhr im Birkenweg geparkt. Hier muss die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug die linke Front des BMW beschädigt haben. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Bad Friedrichshall: Beim Überholen mit Linksabbieger zusammengestoßen

Vermutlich übersehen hat ein 63-Jähriger am Montagnachmittag mit seinem Audi den abbiegenden Seat einer 30-Jährigen bei Bad Friedrichshall. Die Seat-Fahrerin wollte gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Bad Friedrichshall - Duttenberg nach links in einen Feldweg abbiegen und verringerte dafür ihre Geschwindigkeit. Ein hinter ihr fahrender Transporter bremste ebenfalls ab. Der Audi-Lenker überholte den vor ihm abbremsenden Transporter und kollidierte mit dem abbiegenden Seat. Durch die Kollision wurden die Seat-Lenkerin und ihre 5-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 22.000 Euro.

Talheim: 27.000 Euro Sachschaden bei Unfall

Ein 39-Jähriger kollidierte am Dienstagmittag mit seinem Audi bei Talheim mit dem Mercedes eines 35-Jährigen. Der Audi-Lenker missachtete offensichtlich die Vorfahrt des Mercedes-Fahrers, als er von der Lauffener Straße auf die B27 einbog. Der auf der B27 fahrende Mercedes kollidierte mit dem Q5. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 27.000 Euro. Der 39-jährige Audi-Fahrer wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 13

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell