Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: "Kleine" Geburtstagsfeier

Gifhorn (ots)

Am Sonnabend wurde, gegen 16 Uhr, im Immenweg in Gifhorn von Nachbarn eine größere Feier in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung traf in der 3-Zimmerwohnung auf 10 Erwachsene mit mindestens 15 Kindern. Die Gesellschaft traf sich zur Geburtstagsfeier eines 3-jährigen Kindes. Einige Erwachsene versuchten sich während der Überprüfung vor den Kollegen zu verstecken. Die Versteckmöglichkeiten in der Wohnung waren sehr übersichtlich. Deshalb blieb der Versuch in allen Fällen erfolglos. Die Aufnahme der Personalien der Erwachsenen gestaltete sich etwas schwierig, da die Kinder von Kleinkind bis 10 Jahren weiter in der Wohnung umherwuselten. In der Wohnung wurden Mitglieder aus 6 unterschiedlichen Familien festgestellt. Die Feier wurde letztendlich aufgelöst. Die Gäste mussten die Wohnung verlassen. Aufgrund der Corona-Verstöße wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitsanzeigen geschrieben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell